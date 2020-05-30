2020/05/30 | 08:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء.
وقال التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوضع في البلاد مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً، ولكن حتى وإن انخفض عدد الإصابات، فهذا لا يعني أننا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: الوضع الوبائي تحت السيطرة رغم خطورته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء.
وقال التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوضع في البلاد مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً، ولكن حتى وإن انخفض عدد الإصابات، فهذا لا يعني أننا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: الوضع الوبائي تحت السيطرة رغم خطورته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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