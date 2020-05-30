وزير الصحة: الوضع الوبائي تحت السيطرة رغم خطورته

2020/05/30 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا تحت السيطرة، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من الوباء.وقال التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوضع في البلاد مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً، ولكن حتى وإن انخفض عدد الإصابات، فهذا لا يعني أننا […]

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