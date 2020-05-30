2020/05/30 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 08:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاما) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان المصري حسن حسني عن 89 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).