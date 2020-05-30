2020/05/30 | 08:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة توضح أسباب تسجيل العديد من الإصابات بكورونا بين منتسبي الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح أسباب تسجيل العديد من الإصابات بكورونا بين منتسبي الوزارة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح أسباب تسجيل العديد من الإصابات بكورونا بين منتسبي الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).