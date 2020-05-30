نفي رسمي بتسلم البرلمان مقترحات لاستقطاع او ادخار الرواتب

2020/05/30 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين دون اجراء تعديلات قانونية، مؤكدة عدم تسلم البرلمان أية مقترحات بهذا الخصوص.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، عن عضو اللجنة حنين قدو قوله، إن”اللجنة المالية في البرلمان لم تستلم اي مقترحات جادة من قبل الحكومة […]

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