مصدر صحي “للعهد نيوز” : 60 إصابة بكورونا في حي العامل جنوب غربي بغداد

2020/05/30 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن مصدر صحي، عن أن مدينة حي العامل جنوب غربي بغداد وحدها سجلت ٦٠ إصابة بفيروس كورونا لحد الان.وقال المصدر “للعهد نيوز”، أن “هذه الإصابات الكبيرة في المدينة بسبب عدم التزام الناس بإجراءات الوقاية والسلامة من الفيروس”.وسجلت المدينة قبل أيام حالتي وفاة لشقيقين مصابين بالفيروس في حي العامل.

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