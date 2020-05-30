محافظة بغداد تدعو لفرض حظر شامل لمدة 14 يوما

2020/05/30 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة بغداد، السبت، عن وجود أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة حالات الحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، بينما دعت الى فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما من اجل تطويق الاصابات والتقليل من الاختلاط.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “مؤشرات خطر انتشار مرض كورونا بالعاصمة ازداد […]

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