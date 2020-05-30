مصدر أمني “للعهد نيوز” : توجه لفرض حظرا شاملا في بغداد

2020/05/30 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عن توجه خلية الأزمة في بغداد بفرض حظر شامل فيها بعد ازدياد إعداد المصابين فيها بجائحة كورونا.وقال المصدر “للعهد نيوز”، أن “القوات الأمنية شرعت عمليا بقطع بعض شوارع العاصمة في جانب الكرخ”.وأضاف، أن “خلية الأزمة تتوجه لإلغاء الاستثناءات عدا الأطباء والإعلاميين والامنيين والمواد الغذائية، على أن يكون في المركبة المتجولة […]

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