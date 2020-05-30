2020/05/30 | 09:29 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلن مصرف الرافدين ان شمول موظفي الدولة بالسلف يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بالسلف “.
داعيا “حسابات الدوائر الى إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: الشمول بالسلف يكون بإرسال بيانات الموظف للمصرف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مصرف الرافدين ان شمول موظفي الدولة بالسلف يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بالسلف “.
داعيا “حسابات الدوائر الى إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: الشمول بالسلف يكون بإرسال بيانات الموظف للمصرف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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