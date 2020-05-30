الرافدين: الشمول بالسلف يكون بإرسال بيانات الموظف للمصرف


الرافدين: الشمول بالسلف يكون بإرسال بيانات الموظف للمصرف
2020/05/30 | 09:29 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين ان شمول موظفي الدولة بالسلف يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بالسلف “.

داعيا “حسابات الدوائر الى إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف […]

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