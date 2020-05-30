مدير مستشفى ببغداد: استعدوا لفراق الأحبة

2020/05/30 | 09:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة لخطورة الاوضاع التي يمر بها العراق بسبب تفشي كورونا حذر مدير مستشفى الزهراء في العاصمة بغداد، الدكتور عباس عويد، العراقيين من خطورة المرحلة الم...

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