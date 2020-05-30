تسجيل 102 اصابة بـ”كورونا” بين الكوارد الطبية لدائرة صحة الرصافة

2020/05/30 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيلها أكثر من 100 اصابة بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية العاملة ضمن دائرة صحة الرصافة.وأفاد مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في تصريح، بأن “صحة الرصافة سجلت منذ بداية الازمة في شباط الماضي اصابة 102 حالة بين الملاكات الصحية وبمختلف عناوينها الوظيفية من اطباء ومعاونين وممرضين وسائقي اسعاف […]

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