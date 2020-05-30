محافظ بغداد يدعو لفرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما

2020/05/30 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة بغداد، السبت، عن وجود أكثر من 240 فريقا طبيا لمتابعة حالات الحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا، بينما دعت الى فرض حظر شامل للتجوال لمدة 14 يوما من اجل تطويق الاصابات والتقليل من الاختلاط.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مؤشرات خطر انتشار مرض كورونا بالعاصمة […]

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