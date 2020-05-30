اليوم.. اجتماع بين البرلمان والحكومة بحضور الكاظمي لمناقشة اجراءات مكافحة كورونا

2020/05/30 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشف عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، السبت ، عن اجتماع عالي المستوى بين خلية الازمة النيابية وخلية الازمة الحكومية اليوم عن الساعة ١٢ ظهرا بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أفصح عن المحاور التي سيبحثها الطرفين .وقال العميري في تصريح لـ/المعلومة/ ، ان “خلية الازمة النيابية ستعقد اجتماع […]

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