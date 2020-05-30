نينوى تشرع بحجر وعزل المناطق خشية تفشي كورونا

2020/05/30 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت المفارز الصحية وبالتعاون مع شرطة محافظة نينوى، السبت، بعزل وحجر المناطق خشية تفشي فيروس كورونا بعموم مدينة الموصل.وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الفرق الطبية وبالتعاون مع مفارز شرطة نينوى باشرت حجر مناطق الكلوات وباب جديد والفاروق في الجانب الايمن من الموصل”.وأضاف الطائي، انها “تعد […]

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