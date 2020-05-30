الحشد الشعبي يلقي القبض على 17 “داعشيا” بعملية استباقية في الموصل

2020/05/30 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على 17 عنصرا من “ داعش” بعملية استباقية في الموصل .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية استباقية في مدينة الموصل”.وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن القاء القبض […]

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