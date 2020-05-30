القبض على 17 داعشيا بعملية استباقية في الموصل

2020/05/30 | 09:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادالقت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على 17 عنصرا من “ داعش” بعملية استباقية في الموصل .وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية استباقية في مدينة الموصل”.وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن القاء القبض على 17 عنصرا من داعش بين مسؤولين “.

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