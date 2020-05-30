محافظ واسط: الايام القادمة ستكون صعبة جداً و كورونا  منتشرة كل المناطق

2020/05/30 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “عدد الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض […]

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