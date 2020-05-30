2020/05/30 | 09:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.
وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “عدد الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: الايام القادمة ستكون صعبة جداً و كورونا منتشرة كل المناطق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.
وقال المياحي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “عدد الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط: الايام القادمة ستكون صعبة جداً و كورونا منتشرة كل المناطق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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