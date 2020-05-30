قفزة لأسعار النفط مع تراجع إنتاج الخام وتوقعات بنمو الطلب

2020/05/30 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأميركي مايو بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني سيظل كما هو وتراجع إنتاج الخام.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3 بالمئة.وأغلق […]

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