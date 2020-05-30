2020/05/30 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلجأ الأزواج عادة إلى الطلاق كحل أخير بعد أن تصبح الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، لكن البعض يتذرعون بحجج بسيطة وأسباب غريبة للانفصال.وكشف مجموعة من محامي الطلاق من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأسباب الغريبة التي قدمها العملاء لإنهاء زواجهم، بما في ذلك زوجان اختلفا حول طعام القطط، وزوجة أُجبرت على قضاء شهر العسل مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب غريبة للطلاق بين الأزواج في امريكا وبريطانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب غريبة للطلاق بين الأزواج في امريكا وبريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).