محافظ واسط يحذر من صعوبة الايام القادمة في مواجهة “كورونا”

2020/05/30 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.وقال المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عددٍ الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض للإصابة […]

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