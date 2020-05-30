قائد عمليات الفرات الاوسط: 30 الف عنصر يشارك بحماية كربلاء وتطبيق الحظر

2020/05/30 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي، السبت، ان 30 الف عنصر امني ينتشرون في محاور كربلاء المختلفة لحماية المحافظة وتطبيق قرار حظر التجوال.وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/، إنه “تم التأكيد على السيطرات الخارجية والداخلية بالقطع وفرض حظر التجوال بشكل تام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا […]

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