شرطة ديالى تكشف حقيقة إقالة قائدها اللواء حامد الشمري من منصبه

2020/05/30 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

كشفت شرطة محافظة ديالى، السبت (30 أيار 2020) حقيقة إقالة قائدها اللواء حامد الشمري من منصبه.

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