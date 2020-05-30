إعلان جدول المباريات المتبقية من بطولة الدوري الإيطالي

2020/05/30 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وضعت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ، جدولًا لاستئناف فعاليات المسابقة في 20 حزيران المقبل، بعد أسابيع من التوقف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت المسابقة توقفت في أوائل مارس الماضي، بسبب وباء كورونا، وذلك قبل آخر 12 مرحلة من المسابقة.

وبعد اجتماع عبر تقنية "كونفرنس كول"، استمر على مدار اليوم كله، قررت الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الأولى بإيطاليا استئناف المسابقة بالمباريات الأربع، التي تأجلت في نهاية شباط الماضي، ثم تقام بعدها مباريات المراحل المتبقية من المسابقة.

كما اتفقت الأندية على أن تقام المباريات المتبقية من كأس إيطاليا قبل استئناف المسابقة، حيث تتبقى في مسابقة الكأس مباراتا جولة الإياب في الدور قبل النهائي، إضافة للمباراة النهائية بالبطولة.

وذكر بيان لرابطة الدوري الإيطالي:" الأندية رحبت بالضوء الأخضر لاستئناف فعاليات الدوري، الذي أعطاه وزير الرياضة الإيطالي فنشنزو سبادافورا ، وصوتت الأندية بالإجماع على خوض المباريات الأربع المؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين بالمسابقة في يومي 20 و21 حزيران المقبل.

وكانت مباريات أتالانتا مع ساسولو، وإنتر ميلان مع سامبدوريا، وتورينو مع بارما، وفيرونا مع كالياري، تأجلت بسبب اجتياح وباء كورونا المناطق الشمالية في إيطاليا.

كما توقفت مسابقة الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي، بعد انتهاء فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة، لتتبقى فعاليات 12 مرحلة كاملة من المسابقة بخلاف المباريات الأربع.

وتقام مباريات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة في وسط الأسبوع، بداية من يوم الإثنين الموافق 22 حزيران المقبل.

ويتصدر يوفنتوس جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو.

وذكرت الرابطة، أن جدول المباريات للمراحل الأخرى من المسابقة سيصدر خلال الأيام المقبلة.

كما سيعلن جدول مباريات كأس إيطاليا، علمًا بأن المباراة النهائية للبطولة كان من المقرر أن تقام في 17 حزيران المقبل.

وكانت مباراتا جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة، انتهت بتعادل يوفنتوس مع ميلان 1 / 1، وفوز نابولي على مضيفه إنتر ميلان 1 / صفر في منتصف شباط الماضي.

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