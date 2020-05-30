حجر 5 ضباط ومنتسبين لامسوا مصابين بكورونا في كربلاء

2020/05/30 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر طبي من محافظة كربلاء، السبت (30 أيار 2020)، بحجر 5 ضباط ومنتسبين لامسوا مصابين بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الفرق الطبية حجرت ضابطين و3 منتسبين من السيطرات الخارجية بسبب ملامسة مصابين بفيروس كورونا في كربلاء".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون الحصيلة الأعلى منذ دخول الفيروس للعرا، بينها 28 حالة في محافظة كربلاء.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "5246 نموذج في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 216731".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (416) إصابة في العراق منها 177 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، مبيناً أن "توزيع الاصابات جغرافيا، كان في بغداد/ الرصافة: 72، بغداد/ الكرخ: 146، مدينة الطب: 46".

وتابع البيان، أن "محافظة النجف سجلت: 5 اصابات، والبصرة: 15، السليمانية: 22، كربلاء: 28، كركوك: 3، ديالى: 13، واسط: 7، بابل: 16، الديوانية: 1، ميسان: 4، ذي قار: 31، المثنى: 3، صلاح الدين: 2، نينوى: 1".

وأشار إلى أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "73 حالة، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 2، بغداد/ الكرخ: 55، مدينة الطب: 4، البصرة: 1، اربيل : 2، ديالى: 1، ذي قار: 2، نينوى: 6"، فيما بلغت الوفيات 6 حالات فقط، حالتين في بغداد/ الرصافة، و3 حالات في مدينة الطب، وحالة واحدة في البصرة".

ومع الموقف الوبائي لليوم، بلغ "مجموع الاصابات في البلاد 5873، ومجموع حالات الشفاء 3044، وعدد الراقدين الكلي 2644، والراقدين في العناية المركزة 45، ومجموع الوفيات 185".

بغداد اليوم-ديالى

كشفت شرطة محافظة ديالى، السبت (30 أيار 2020) حقيقة إقالة قائدها اللواء حامد الشمري من منصبه.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن "بعض منصات التواصل الاجتماعي، نشرت خبرا عن تغيير قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري".

وبي

بغداد اليوم- الديوانية

أوضح مدير إعلام صحة محافظة الديوانية، محمد العادلي، الجمعة، أمرا مهما بشأن الاصابات التي اعلنتها الوزارة هذا اليوم في المحافظة.

وقال العادلي لـ(بغداد اليوم)، إن "الاصابة التي اعلن عنها في الموقف الوبائي الصادر من وزا

بغداد اليوم _ واسط

أعلنت محافظة واسط، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا الى 37 حالة، مع تسجيل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاماً.

وذكرت دائرة صحة واسط، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الموقف الوبائي

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