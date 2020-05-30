تسجيل 738 إصابة جديدة بكورونا في المانيا

2020/05/30 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في المانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 39 حالة وفاة و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماصية

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