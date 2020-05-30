2020/05/30 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الفيتامين ضروري لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسم الإنسان،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة تنظم كمية الكالسيوم والفوسفات بالجسم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة تنظم كمية الكالسيوم والفوسفات بالجسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).