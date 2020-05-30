2020/05/30 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كارل_ماركس لندن – آذار 1850أيها الاخوة!خلال عامي 1848–1849 الثوريين أثبتت العصبة نفسها عبر طريقتين: بداية، انخرط أعضاؤها في كافة أماكن تواجدهم بنشاط في الحراك، وكانوا في الصفوف الأمامية للطبقة الثورية الوحيدة، على نحو حاسم.



مع البروليتاريا، وفي الصحافة، وعلى المتاريس، وفي ساحات المعارك.



أثبتت العصبة نفسها أبعد من ذلك عبر مفهومها للحراك، والذي عبّرت عنه التعاميم الصادرة عن المؤتمرات وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عريضة المجلس المركزي إلى عصبة الشيوعيين - كارل ماركس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عريضة المجلس المركزي إلى عصبة الشيوعيين - كارل ماركس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).