رسالة إلى أهالي حاجب العيون وجلمة - حمه الهمامي

2020/05/30 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمه_الهمامي على ضوء حالة التسمّم بـ”القوارص” التي راح ضحيتها مجموعة من شباب حاجب العيون وجلمة، وكانت حصيلتها سبع حالات وفاة وأكثر من 50 حالة تمّ نقلها إلى مستشفيات الجهة، وهو ما خلق ردود فعل من الأهالي عبر تنظيم تحركات احتجاجيّة منذ يومين وقد تشهد تصعيدا في الأيّام القادمة، على ضوء ذلك توجّه الأمين العام لحزب العمال السيد حمه الهمّامي برسالة إلى أهالي المدينتين، متضامنا معهم في محنتهم وفي مشاغلهم، داعٍ في ......





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