الولايات المتحدة الأمريكية: انفجار الغضب في مينيابوليس بعد جريمة القتل التي ارتكبتها الشرطة - إريكا رويدل

2020/05/30 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إريكا_رويدل لقد أنتج النظام الرأسمالي العنصري مرة أخرى نفس المأساة، بما في ذلك الكلمات الأخيرة التي قالها كل من جورج فلويد وإريك جارنر.



وقد أثارت الجريمة أحد أكبر الاحتجاجات التي شهدتها منطقة مينيابوليس، كما انتشرت حركات مماثلة إلى مدن أخرى مثل لوس أنجلوس وممفيس.مساء يوم الاثنين، على الساعة الثامنة مساء، تم استدعاء الشرطة إلى متجر كاب فودز جنوب مينيابوليس للتحقيق في قضية تزوير.



بعد ذلك بساعات أصدر ......





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