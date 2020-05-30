الحشد الشعبي ينهي عملية ناجحة في ديالى ويسقط طائرة مسيرة لـ”داعش”

2020/05/30 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، امس الجمعة، عملية أمنية ناجحة لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى، فيما تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة لفلول “داعش” وتدمير مضافتين.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قيادة عمليات قاطع ديالى واقسامها وبمشاركة اللوائين ٢٣ و٢٤ نفذت، اليوم، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش

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