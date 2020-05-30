نائب: استمرار مباحثات إكمال الكابينة الوزارية ولا يوجد حسم لها

2020/05/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.وقال فدعم، في تصريح إنه “الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشهد انعقاد جلسات مجلس النواب”، لافتا إلى أن ” أكثر من 130 نائبا قدموا طلباً موقعاً لرئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس من أجل استكمال الكابينة الوزارية و التصويت على القوانين المهمة”.وأضاف فدعم، “حتى الآن […]

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