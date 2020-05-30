قضاء الكوت يعلن تسعيرة جديدة للمولدات الاهلية

2020/05/30 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة المحلية في قضاء الكوت مركز محافظة واسط عن تحديد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بـ (4000 دينار) للتوقيت الصيفي.وبين قائممقام قضاء الكوت حامد السعيدي في بيان أن العمل بهذا السعر يبدأ اعتبارا من الأول من حزيران.فيما تم تحديد ساعات التشغيل من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الـ 5 عصرا ومن الساعة 7 […]

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