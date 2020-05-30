أميركا.. وفاة شخص واعتقال 40 آخرين خلال احتجاجات في ديترويت

2020/05/30 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بوفاة شخص، فضلا عن اعتقال 40 آخرين خلال الاحتجاجات في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في مينيابوليس.ونقلت صحيفة “ديترويت نيوز” عن قائد الشرطة المحلية جيمس كريج، أن شخصا توفي بعدما فتح رجل مجهول النار من سيارة وسط حشد كبير […]

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