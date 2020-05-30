الحشد الشعبي يعلن القبض على 17 عنصراً بداعش في نينوى

2020/05/30 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت (30 ايار 2020)، القبض على 17 عنصراً من تنظيم داعش في مدينة الموصل، بينهم قياديون.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت عملية استباقية في مدينة الموصل ضد عناصر تنظيم داعش".

وأضاف أن "العملية اسفرت عن القاء القبض على 17 عنصرا من داعش بينهم مسؤولون في التنظيم".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (30 أيار 2020)، مقتل إرهابي وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إرهابيا قٌتل وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب

بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، السبت، برفع حظر التجوال الشامل في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قرار رفع حظر التجوال عن المركبات في الديوانية دخل حيز التنفيذ استنادا لقرار خلية الأزمة المحلية".

وق

بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، تطبق حظر التجوال الشامل في المحافظة وقطع مداخل قضاء سوق الشيوخ.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، انه "تنفيذا لمقررات خلية الأزمة أغلقت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت/ مديري

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