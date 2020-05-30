موظفو عقود وأجور في الكهرباء يعلنون اعتصاماً مفتوحاً أمام شركة توزيع الجنوب

2020/05/30 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن موظفو العقود والأجور اليومية، لدى وزارة الكهرباء، السبت (30 أيار 2020) اعتصاماً مفتوحاً أ...





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