الاعلام الامني: مقتل إرهابي وإصابة آخر في كركوك

2020/05/30 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، مقتل إرهابي وإصابة آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام في كركوك.

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