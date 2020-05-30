اليوم.. اجتماع بين البرلمان والحكومة بحضور الكاظمي لمناقشة اجراءات مكافحة كورونا

2020/05/30 | 10:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، السبت ، عن اجتماع عالي المستوى بين خلية الازمة النيابية وخلي...

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