كورونا يودي بحياة ما يقارب ال٣٧٠ الف شخص حول العالم

2020/05/30 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ ب 362,028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر،.وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,862,890 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,420,600 شخص على الأقل.ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات […]

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