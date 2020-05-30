كورونا يمنع تزويد العراق بكهرباء الخليج وإتجاه جديد نحو بلدين جارين

2020/05/30 | 10:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الكهرباء ،السبت، عن تداعيات جديدة لجائحة فيروس "كورونا" انعكست هذه المرة على واقع تزويد الطاقة للبلاد، مشيرة الى أن الوضع الصحي أدى الى تأخير تزويد العراق بـ500 ميكاواط من مجلس التعاون الخليجي، فيما لفتت الى توجه جديد نحو الاردن وتركيا.





وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق كان لديه اتفاقية سابقة مع هيئة الربط الخليجي لربط الكهرباء بمجلس التعاون الخليجي"، مبينا أن "المرحلة الأولى من الاتفاقية كانت تتضمن تزويد البلاد في شهر تشرين الاول من العام الحالي بـ500 ميكاواط للمحافظات الجنوبية".

وأضاف العبادي، أن "تداعيات الوضع الصحي والأزمة الاقتصادية أخرت تنفيذ الاتفاقية وتأجيلها إلى اشعار آخر".

وكشف العبادي، أن "هناك توجه لدى وزارة الكهرباء وحسب صلاحية مجلس الطاقة الوزاري بتوقيع اتفاقية مع دول الجوار، منها الأردن وتركيا لتزويد العراق بالكهرباء".

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصاراً على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء الى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، مما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية.

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