عراقي مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى لغرض انساني!

2020/05/30 | 10:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت وسائل اعلام عراقية عن هروب مصاب بفيروس كورونا حاول الهرب من المستشفى مما استدعى تدخل الشرطة ....

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