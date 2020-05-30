مخيم الهول .. بين الجرائم والتظاهرات

2020/05/30 | 10:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مخيم الهول تتسح نساء بأفكار داعش فيرتكبن الجرائم ويحرضن على الفوضى

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