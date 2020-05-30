رئيس جديد للبرلمان الإيراني.. من هو؟

2020/05/30 | 10:32 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متهم باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وبقضايا فساد حين ترؤسه بلدية طهران

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