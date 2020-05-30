2020/05/30 | 10:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية الجمعة أن أنغيلا ميركل ترفض التوجه شخصياً إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وباء كوفيد-19.وقال شتيفن سايفرت لموقع “بوليتيكو” الإلكتروني الأمريكي “حتى اليوم ونظراً للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصياً وبرحلة إلى واشنطن”.وأضاف أن “المستشارة الفدرالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل ترفض دعوة ترامب إلى حضور قمة مجموعة السبع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل ترفض دعوة ترامب إلى حضور قمة مجموعة السبع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).