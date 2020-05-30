2020/05/30 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع او ادﺧﺎر رواﺗﺐ الموظفين دون اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

و ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ حنين ﻗﺪو ان اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ البرلمان ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻠﻢ اي ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺟﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎع او ﺗﺨﻔﻴﺾ رواﺗﺐ و ﻣﺨﺼﺼﺎت الموظفين والمتقاعدين.

مبينا ان ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺎع ﺑﺸﺄن ﻫﺬا الموضوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ البرلمان ان ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻮازﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل والمعالجات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والمالية.

واشار قدو الى ان اي ﺗﺨﻔﻴﺾ او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين ﻻﺑﺪ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت والقوانين اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ وﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺮواﺗﺐ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : تستبعد امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين دون اجراء تعديلات قانونية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : تستبعد امكانية استقطاع او ادخار رواتب الموظفين دون اجراء تعديلات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).