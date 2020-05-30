الحشد الشعبي يلقي القبض على 17 عنصرا من داعش بعملية استباقية في الموصل

2020/05/30 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات الحشد الشعبي، السبت، القبض على 17 عنصرا من داعش بعملية استباقية في الموصل .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية استباقية في مدينة الموصل”، لافتا الى ان “العملية اسفرت عن القاء القبض على 17 عنصرا من

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