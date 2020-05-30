2020/05/30 | 10:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة العراقية في سيئول تستلم تبرعات هيونداي لمساعدة العراق بمكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في سيئول تستلم تبرعات هيونداي لمساعدة العراق بمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في سيئول تستلم تبرعات هيونداي لمساعدة العراق بمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).