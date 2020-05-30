روحاني: الحياة إيران لن تعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل تفشي كورونا

2020/05/30 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحياة في البلاد لن تعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت: “على المواطنين نقل جزء من حياتهم إلى الفضاء الافتراضي لمدة طويلة”.ودعا الرئيس روحاني المواطنين إلى التقيد أكثر بالبروتوكولات الصحية، مشيرا إلى أن بعض […]

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