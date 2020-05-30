رحيل الممثل المصري حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاماً

2020/05/30 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثل حسن حسني الذي توفي مساء الجمعة عن عمر يناهز 88 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.وامتد مشوار حسني الفني لأكثر من 70 عاماً شارك خلالها في العديد من أشهر الأعمال الفنية في المسرح والدراما والسينما المصرية.

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