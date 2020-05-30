معهد: تاثيرات كورونا الاقتصادية ستدفع إلى خفض الإنفاق العالمي على التسلح

2020/05/30 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بأن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ستؤدي إلى انخفاض في الانفاق العالمي على التسلح خلال عامي 2020 -2021.وقال مدير المعهد، دان سميث، إن “الانفاق على التسلح في عام 2019 بلغ 1.9 تريليون دولار، وهو رقم قياسي، من المتوقع أن ينخفض في 2020-2021، […]

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