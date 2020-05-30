الولايات المتحدة تختبر أكبر طائرة كهربائية في العالم

2020/05/30 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام أجنبية أن أكبر طائرة تجارية في العالم، سيسنا غراند كارافان 208 بي، مزودة بمحرك كهربائي ، أكملت بنجاح أول رحلة تجريبية لها في الولايات المتحدة.وقالت شركةAeroTec ، وهي شركة تعمل في اختبار الطيران واعتماد الطائرات: “تمت الرحلة الناجحة لطائرة eCaravan التي تعمل بالمحرك الكهربائي magni500 صباح أمس في مركز اختبار […]

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