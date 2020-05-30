السعودية تنقل 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى الصندوق السيادي

2020/05/30 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السعودية عن تحويلها 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من مصرفها المركزي إلى صندوق الثروة السيادية ، في الوقت الذي بدأت فيه موجة استثمارية تسعى للاستفادة من الاضطرابات الأخيرة في السوق.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن التحويلات من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية إلى صندوق الاستثمار العام "استثنائي" ، وستعزز القدرة الاستثمارية للصندوق.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه أكبر مصدر للنفط في العالم ضغوطا مالية استثنائية من انهيار في أسواق النفط العالمية.



وقال الجدعان إن تحويل البنك المركزي ساهم في انخفاض تاريخي في صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية ، والذي انخفض بأسرع معدل منذ عقدين في اذار، وسيكون له تأثير أيضًا على بيانات البنك المركزي في نيسان.

وقال الجدعان "تم اتخاذ هذا الإجراء بعد دراسة شاملة ومراعاة المستوى الكافي لاحتياطيات العملات الأجنبية"، مبينا إن الصندوق له "دور مهم في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي" ، وأن عوائد استثمارات الصندوق "ستكون متاحة لدعم المالية العامة إذا لزم الأمر".وأظهر تسجيل تنظيمي في وقت سابق من هذا الشهر أن الصندوق السيادي أنفق مليارات الدولارات هذا العام على شراء الأسهم ، بما في ذلك حصص في مشغل الرحلات البحرية Carnival وكذلك BP Plc و Boeing Co.



و Citigroup Inc و Facebook Inc.

واشار الجدعان الى ان الصندوق يستغل "مجموعة من الفرص الاستثمارية التي قدمت نفسها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية".

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